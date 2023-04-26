شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية تونس تؤكد استعدادها لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الاستعداد التام لمختلف مصالح الوزارة بالداخل والخارج لدعم ومعاضدة عمل الهيئة العليا للانتخابات وتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات المطلوبة لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بالخارج في أفضل الظروف وإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم /الأربعاء/، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والذي تم خلاله بحث الموضوعات ذات العلاقة بالانتخابات التشريعية الجزئية في الدوائر الانتخابية الشاغرة بالخارج والوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام بالنسبة للمواطنين التونسيين بالخارج وسد الشغور بمجلس نواب الشعب.

من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة المستوى المتميز للتعاون والتنسيق القائمين بين الجانبين والدور الهام الذي تضطلع به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمختلف مصالحها بالداخل والخارج في مجال معاضدة عمل الهيئة خلال المحطات الانتخابية السابقة وهي تعول على مواصلة ودعم هذا التعاون من أجل تأمين أفضل الظروف لمشاركة الجالية التونسية المعنيـــة وإنجاح الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر تنظيمها خلال ثلاثة أشهــــر من تاريخ إعلام الهيئـــة من قبل مجلس نواب الشعب بحالات الشغـــور في الدوائر الانتخابية السبعة الشاغرة وهي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكيتين.

وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل للجنة المشتركة المكلفة بالانتخابات بين الجانبين، لبحث مختلف المواضيع الفنية واللوجستية المطروحة وخاصة في مرحلة عاجلة ما يتعلق منها بتحيين السجل الانتخابي بالخارج ومد الهيئة للجالية التونسية المقيمة بالخارج حتى يتسنى اعتمادها لضبط قائمة وتوزيع مراكز ومكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية المعنية إضافة إلى مساندة مجهود الهيئة في الحملات التحسيسية في المواعيد الانتخابية القادمة.