شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل بمركز حمد للتعايش السلمى: أطلقنا "إعلان البحرين" من مصر بسبب مكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمى؛ إن مصر تعد أول بلد عربى وأفريقي يتم إطلاق "إعلان البحرين " به وذلك تأكيد على أهميتها فى العالم العربى والقارة الأفريقية لثقلها فى العالم العربى والإسلامى وأيضا فى القارة الأفريقية .

أضاف الجودر، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"؛ أن هذا الإعلان دشنه الملك حمد بن عيسى وتم إطلاقه للمرة الأولى فى عام 2018 بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية كمبادرة للسلام ونبذ المرعبة بين الشعوب وبين الأديان.

وأشار الجودر أن أحد أهم الأسباب التى جاءت وراء اختيار مصر لهذا الإطلاق اليوم احتضنها لصور التعايش والتآلف فى محبة بين الأديان والثقافات المختلفة .

أضاف الجودر ؛ أننا اليوم نواجه دعوات للعنف والتعصب والكراهية بأشكال شتى وهذا الإعلان البحرينى يمثل مرحلة جديدة لمواجهة تلك الدعوات؛ والدعوة إلى التسامح بدلا من الكراهية فلا يمكن أن تبنى المجتمعات فى دول متصارعة.

إن إعلان البحرين يعكس حقيقة العرب و يعزز صورتهم الحقيقية فى مواجهة الادعاءات والاتهامات التى توجه لهم بدعم التطرف.

وأكد أن مصر داعمة لكل قضايا العرب ومن أهم الدول الداعمة للتسامح ؛ وكذلك البحرين شريك أساسى فى القرار العربى؛ وداعمة للعيش المشترك لذا سيكون هناك برامج وأنشطة مشتركة فى الفترة القادمة بين مصر ومملكة البحرين لدعم تلك القيم عربيا وإقليميًا ودوليًا أيضا.

يذكر أن إعلان البحرين تم إطلاقه اليوم فى مصر برعاية مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذى يدعو لترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية ؛ ويعد مركز الملك حمد مركزا رائدا على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، كما أطلق العديد من البرامج والمبادرات والدورات الناجحة التي تترجم رؤية جلالة الملك المعظم، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.