شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: تسيير 23 رحلة برية لإجلاء 1200 مواطنا من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية اليمنية، تسيير 23 رحلة برية من مدينة الخرطوم وولاية الجزيرة إلى مدينة بورتسودان على متنها 1200 يمنيا، وتسيير سبع رحلات من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدنى لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك يأتى بناء على التوجيهات الحكومية بتغطية تكاليف وترتيب نقل الطلاب والأسر اليمنية إلى بورتسودان تمهيداً لإجلائهم إلى اليمن، مبينة أن طاقم السفارة اليمنية ولجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجالية والاتحاد متواجدة في كلٍ من مدينة الخرطوم وبورتسودان لتسهيل عملية الإجلاء".

وأضافت الوزارة بعد إجلاء أول دفعة بعدد 239 مواطن من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلى ميناء جدة ، أمس الأربعاء، فإن العمل جارِ والتنسيق على مختلف المستويات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال إجلاء كافة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".