شكرا لقرائتكم خبر عن واس: وصول 187 شخصا من جنسات مختلفة من السودان إلى مدينة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواى، وباكستان) .