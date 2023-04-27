شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة يستقبل 5 سعوديين و 198 شخصاً من رعايا الدول بعد إجلائهم من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حرس الحدود السعودي، تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة العربية السعودية من عملية إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان عبر ميناء جدة الإسلامي، وفق بيان صادر عن السفارة السعودية فى مصر.

ويأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود السعودى في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء.

ومن جهة أخرى؛ استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى جدة 5 سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصاً من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة الملك "أبها" التابعة للمملكة، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصاً (119 مواطناً سعودياً ، و2232 شخصاً ينتمون لـ 67 جنسية).