شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والأمن العام، إنهاء إجراءات المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان، وتسهيل انتقالهم لأماكن إقامتهم قبل المغادرة إلى بلدانهم عبر منافذ المملكة وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، وفق بيان السفارة السعودية.

أضاف البيان أن وزارة الداخلية إمكاناتها المادية والبشرية لإنهاء إجراءات العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، والعمل على تيسير وتسهيل تنقلاتهم طوال اليوم، بالتكامل بين القطاعات الأمنية المعنية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارتي الدفاع والخارجية في الجهود الإنسانية في مختلف الجوانب، وحرص المملكة على تقديم المساندة والدعم للدول الشقيقة والصديقة.