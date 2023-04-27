شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويواصل حصاره لمدينة "أريحا" لليوم الـ6 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 12 فلسطينيا من مُحافظتى أريحا ورام الله، بشرق ووسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "خربثا بني حارث" غرب رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين آخرين، أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية التي تقيمها على مداخل مدينة "أريحا"، التى تحاصرها لليوم السادس على التوالى. وقالت إن قوات الاحتلال واصلت نصب حواجزها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية، وأوقفت السيارات وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة.

وفى سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لليوم العشرين 20 على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، في انتهاج لسياسة العقاب الجماعي لسكان المنطقة، منذ واقعة إطلاق نار أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات.