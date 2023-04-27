شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة أردنية جديدة تصل إلى مطار "ماركا" العسكرى قادمة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وصول طائرة الإجلاء الأردنية السابعة التابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، اليوم الخميس، مطار "ماركا" العسكرى الأردنى، والتى تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالمساعدة في إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، بعد أن تم نقل الغالبية العظمى من المواطنين الأردنيين المتواجدين في جمهورية السودان الشقيق.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، حملت الطائرة على متنها 10 مواطنين أردنيين و57 من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (سوريا، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، البرتغال، كندا، إيرلندا، المكسيك، السويد، النرويج، اليابان، سويسرا، فنلندا، هولندا، روسيا، كازخستان، باكستان) وموظفي منظمات دولية.

ووصل في وقت سابق مساء أمس 17 مواطنا أردنيا آخرين على متن طائرة إجلاء ألمانية كانت قد أقلعت من المملكة لإجلاء رعاياها من السودان، في إطار حملات الإجلاء لعدد من الدول الصديقة التي اتخذت من المملكة قاعدة لانطلاق حملات إجلاء رعاياها من السودان، حيث قدمت المملكة كافة التسهيلات اللازمة لإتمام هذه الحملات.