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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة سلفيت

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت، بعد أن أطلق جنود الاحتلال، مساء اليوم الخميس، النار عليه قرب مستوطنة "ارئيل".

وزعمت وسائل إعلام إسرائيل أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن وتم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال دون وقوع إصابات في المكان.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على شاب فور نزوله من سيارته.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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