شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني التونسي ينقذ 500 شخص أثناء محاولة عبور الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السطات التونسية، 13 عملية عبور للحدود البحرية خلسة وأنقذت 501 مجتاز.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم /الخميس/- أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 13 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 501 مجتاز من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات ساقية الدائر وجبنيانة والمنستير تمكنت من ضبط 10 أشخاص، بينهم 4 تونسيين والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، الذين كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.