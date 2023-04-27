شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية: المملكة تواصل مساعيها لوقف القتال والعودة للمسار السياسى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتصالاً لجهود المملكة العربية السعودية - بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولى العهد رئيس مجلس الوزراء لعمليات الإجلاء التى تقوم بها من الشقيقة السودان، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى، أن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العمليات حتى تاريخه، بلغ 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2425 مواطنًا ينتمون لـ 74 جنسية). منوهًا إلى حرص المملكة على توفير كافة الاحتياجات للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم بكل أمان. وفق بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وأكد السفير أسامة نقلي على استمرار جهود المملكة ومساعيها في تنظيم وتنسيق عمليات الإجلاء، وبجهود منتظمة بين جميع الجهات الحكومية السعودية على مدار الساعة، لضمان سلامة خروج المدنيين من جميع الجنسيات، وفقًا لطلب الدول الشقيقة والصديقة في مد يد العون لهم في هذا الشأن.

وأضاف السفير نقلي؛ أن المملكة العربية السعودية مستمرة في بذل كل جهد ممكن في سبيل حقن الدماء ووقف القتال، والعودة لمسار الحل السياسي في السودان الشقيق، بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. بما في ذلك العمل على تثبيت الهدنة، وفتح ممرات إنسانية آمنة وحماية المدنيين، وسيتم الإعلان في حينه عن أي نتائج يتم التوصل إليها.