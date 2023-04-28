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الجوازات السعودية تواصل تقديم خدماتها لمواطنى المملكة القادمين من السودان

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن المديرية العامة للجوازات كثفت جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامى ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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