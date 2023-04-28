الارشيف / اخبار الخليج

روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وتكثف الدولة العبرية من عمليات القصف الجوى لأهداف فى سوريا تحت ذريعة استهداف عناصر تابعة للحرس الثورى الإيرانى.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا