شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبرازيل يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وأكد الوزيران - خلال الاتصال- الأهمية التي يوليها البلدان لعلاقات الصداقة بينهما، والمضي في العمل على تطويرها في المجالات الاقتصادية والدفاعية والسياحية والثقافية، كما أكدا استمرار التعاون والتنسيق في إطار علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبى.

كما بحث الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - تطورات الأزمة السودانية وعملية إجلاء رعايا منها، وأكدا على أهمية توصل فرقاء النزاع في السودان لوقف لإطلاق النار وحل الأزمة عن طريق الحوار حماية للسودان والشعب السودانى.