شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجلى 52 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مدينة جدة السعودية صباح اليوم الجمعة، 52 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات، وذلك فى إطار استمرار جهود المملكة التى تبذلها فى عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مدينة جدة استقبلت 52 شخصاً من الجنسيات التالية: (المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الجبيل"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأشارت "واس" إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 2796 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية).