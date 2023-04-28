شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يتعهد بمواصلة العمل مع جوتيريش لوقف دائم للأعمال العدائية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بمواصلة العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للضغط من أجل وقف دائم للأعمال العدائية فى السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي في وقت مبكر من اليوم الجمعة - أن بلينكن وجوتيريش اجتمعا في واشنطن؛ حيث تناولا الوضع في السودان وتعهد بلينكن بمواصلة العمل مع جوتيريش للضغط من أجل وقف دائم للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة.

كما أكدا أهمية الاستمرار في حماية ميثاق الأمم المتحدة في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة على جهوده في تجديد وتقوية "مبادرة حبوب البحر الأسود".

وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لحكومة شاملة وضمان احترام النساء والفتيات في ضوء القيود الأخيرة التي فرضتها طالبان على النساء الأفغانيات العاملات مع الأمم المتحدة.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.