شكرا لقرائتكم خبر عن الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية يرحبان بإعلان تمديد وقف إطلاق النار فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أعضاء الآلية الثلاثية "الاتحاد الأفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة" والمجموعة الرباعية "السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" عن ترحيبهم بإعلان وقف إطلاق النار فى السودان.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية - ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الجمعة - يرحب أعضاء الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية والدعوة إلى تنفيذه بالكامل.

وتابع البيان "كما نرحب باستعدادهم للدخول في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأكد على أن هذه المرحلة الأولية من الدبلوماسية لإنشاء عملية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية ستسهم في العمل على تطوير خطة خفض التصعيد على النحو المبين في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 أبريل، والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الثنائيين الآخرين.