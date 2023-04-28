شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "جنين" ويعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ووحدات المستعربين، اليوم الجمعة، مدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات عنيفة فى أزقة وشوارع المخيم، أصيب خلالها طفل بشظايا رصاص الاحتلال نقل على إثرها إلى مستشفى "ابن سينا" بالمدينة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوى انفجارات كبيرة سمع فى المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم، لافتا إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدة أحياء بالمخيم، واعتقال قوات الاحتلال لشابين فلسطينيين من المدينة المُقتحمة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين، اثنين من بلدة "قباطية" جنوب جنين، وشابا من بلدة "بيرزيت" إلى الشمال من "رام الله" بوسط الضفة، وآخر من "طولكرم"، بشمال غرب الضفة.