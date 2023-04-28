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الخارجية الأردنية تتابع أوضاع سائقى الشاحنات الأردنيين فى السودان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها وبالتنسيق مع وزارة النقل تتابع أوضاع سائقى الشاحنات الأردنيين المتواجدين فى السودان فى ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية و التى حصرت السماح بمغادرة الأراضى السودانية لحملات الاجلاء التى تنظمها الدول لاجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد. 

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية فى أقرب وقت .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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