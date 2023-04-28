شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تتابع أوضاع سائقى الشاحنات الأردنيين فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها وبالتنسيق مع وزارة النقل تتابع أوضاع سائقى الشاحنات الأردنيين المتواجدين فى السودان فى ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية و التى حصرت السماح بمغادرة الأراضى السودانية لحملات الاجلاء التى تنظمها الدول لاجلاء رعاياها مع إعطاء الأولوية لمغادرة الأفراد.