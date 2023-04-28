شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يفتتح فعاليات الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس التونسى قيس سعيد، فعاليات الدورة الـ 37 لمعرض تونس الدولى للكتاب، اليوم الجمعة، تحت شعار "حلّق... بأجنحة الكتاب" والذى يستمر حتى 7 مايو المقبل، وذلك بحضور عدد من سفرا الدول العربية والأجنبية في مقدمتهم السفير المصرى بتونس إيهاب فهمي .

ويشارك فى هذه الدورة 279 عارضا من 22 بلدا من ضمنها روسيا وإيطاليا اللّتيْن تشاركان للمرّة الأولى منذ تأسيس المعرض، إلى جانب مشاركة مصر وعدد من الدول التى من بينها (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وسوريا ولبنان والكويت والأردن وقطر والسودان واليمن والسعودية والإمارات تركيا وإيران وفرنسا والسنغال والسويد والمجر وإيرلندا).

ويبلغ عدد العارضين التونسيين 128 يقدمون إصدارات مختلفة إلى جانب 124 عارضا من الدول العربية و24 عارضا أجنبيا فضلا عن 3 أجنحة لمنظمات غير حكومية.

ويتضمن اليوم الافتتاحى الإعلان عن الفائزين بجوائز الإبداع الأدبى والفكرى فى حفل رسمي سيحتضنه المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" بقرطاج" مساء غدٍ الجمعة. وهذه الجوائز هي جائزة "البشير خريّف للإبداع الأدبيّ في الرّواية" و"علي الدّوعاجي للإبداع الأدبيّ في الأقصوصة" و"فاطمة الحدّاد فى الكتابات الفلسفيّة" و"الطَّاهر الحدّاد فى الدّراسات الإنسانيّة والأدبيّة" و"مصطفى خريّف للشّعر" و"الصّادق مازيغ في التّرجمة من العربيّة أو إليها"، بالإضافة إلى جائزتين للنشر هما "عبد القادر بن الشيخ لقصص الأطفال أو اليافعين" و"نورالدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي".

فيما تتضمن الدورة العديد من الأنشطة المخصصة للكتاب من ضمنها أكثر من 100 نشاط موجه للكبار يتراوح بين الندوات الفكرية والأدبية ذات العلاقة بمواضيع وإشكاليات راهنة وطنيا ودوليا، على غرار التنمية المستدامة والتحديات البيئية ورهانات الرقمنة وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة تهتمّ بالقراءات الشعرية والقصصية وتوقيعات الكتب والحقائب الأكاديمية وغيرها.



أما البرنامج الموجّه للأطفال والشباب، فيتضمن أكثر من 300 نشاط منها ما هو موجّه للفئات العمرية المبكّرة أي بين 3 و5 سنوات، ويؤثث برنامج الأطفال فرق ومنشطّون مختصون من 18 بلدا سيقدّمون برنامجا ثريا ومتنوعا في جميع الاختصاصات الفنية على غرار الرسم والسينما ومسرح العرائس وفن الحكي والأدب.