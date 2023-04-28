شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 39 شخصا إلى اليونان بعد إجلائهم من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة نقل عسكرية يونانية تقل 20 مواطنًا يونانيًا و 19 من دول أخرى تم إجلاؤهم من السودان، فى قاعدة إلفسينا الجوية، غربى أثينا .

وأعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطنى اليونانية - وفق ما نقلته صحيفة كاثمرينى اليونانية اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ والإخلاء فى السودان.

وزار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس القاعدة وهنأ الطيارين ومشغلي القوات الخاصة الذين شاركوا في الإجلاء وتحدث مع بعض من تم إجلاؤهم.

