شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى رئيس أفريقيا الوسطى تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبى فى شهر نوفمبر المقبل .