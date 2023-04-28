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رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى رئيس أفريقيا الوسطى تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28

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القاهرة - سامية سيد - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبى فى شهر نوفمبر المقبل .

وقد تسلم الرئيس تواديرا الرسالة خلال استقباله راشد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالقصر الرئاسى بالعاصمة بانغى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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