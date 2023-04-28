شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: اكتمال وصول الدفعة الثانية من أبناء الجالية فى السودان إلى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار السياسى لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى السفير أحمد الديك، إن الدفعة الثانية من الطلبة والمواطنين الفلسسطينيين الذين غادروا بورتسودان، وتضم العدد الأكبر من الطلا العسكريين بإشراف الملحق العسكري الفلسطيني، وصلت اليوم الجمعة إلى جدة، بواسطة البواخر السعودية.

وأضاف السفير الديك، في بيان صحفي، أنه كان في استقبال الدفعة الثانية القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي، حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا .

وتابع أن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطنا جميعهم أسر فلسطينية غادرت بورتسودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة، متمنيا السلامة للفلسطينيين أينما كانوا.

