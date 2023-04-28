تشييع جثمان الأمير بندر بن متعب بن عبدالله من جامع الإمام تركى فى الرياض

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم تشييع جنازة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العصر اليوم من جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.

يذكرأن، أعلنت السعودية أمس الخميس وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.