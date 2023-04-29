شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إسكان الحجاج: استمرار استقبال طلبات التصاريح حتى نهاية شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، اليوم السبت، استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري، وذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في أجواء آمنة وصحية.

ودعت اللجنة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

وأكدّت اللجنة ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة، ومن ثم التوجه إلى المكاتب الهندسية للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.