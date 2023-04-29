شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إسكان الحجاج بمكة: استمرار استقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة مكة، استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري الموافق 20 مايو المقبل.

ودعت اللجنة كل المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدّسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم. وفق بيان لـ"سفارة السعودية". وأكدت اللجنة ضرورة تطبيق الاشتراطات كافة واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قِبل اللجنة، ومن ثم التوجّه الى المكاتب الهندسية، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة. يُذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة أعلنت منذ شهر جمادى الآخرة 1444، بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المُعدة لإسكان الحجاج، وما زالت مستمرة حتى الآن، وذلك في اطار حرص أمانة العاصمة المقدّسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكّد من توافر المسكن الملائم والمهيَّأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدّسة في أجواءٍ آمنة وصحية.

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