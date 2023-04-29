شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت تطلب توضيحا رسميا من السويد حول تصريحات متداولة لمواطن يحرض على الكراهية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب توضيحات رسمية من السويد حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن سويدي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط الأوسط وشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية السويدية صوفى بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور. وأكدت الخارجية اللبنانية أنها ستتابع التطورات في هذه القضية، مؤكدة أنها تمس الأمن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.

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