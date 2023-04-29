شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تجلى دفعة جديدة من رعاياها ودول أخرى من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /السبت/ إن قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية تحمل مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة، وصلت إلى بورتسودان اليوم.

وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم - أنهه "من هناك، ستساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يتم وضع موظفين أمريكيين إضافيين للمساعدة فى الخدمات القنصلية وخدمات الطوارئ".



وأضحت أن "هذا يعتمد على العمل الذى قامت به حكومة الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتسهيل مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين بمساعدة الجيش، ومئات المواطنين الأمريكيين الآخرين عن طريق القوافل البرية والرحلات الجوية على متن الطائرات الشريكة وعبر البحر".



وغادر المئات من الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين من السودان من خلال هذه الخيارات التى يسرتها الحكومة الأمريكية، وفقا للخارجية الأمريكية.