شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد حرصها على دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكيل وزارة المالية الكويتية اسيل المنيفي حرص دولة الكويت على دعم عمل الهيئات المالية العربية المشتركة بهدف تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وقالت في تصريح عقب اختتام الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الرباط ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، إن الكويت حريصة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئات المالية العربية بما يحقق التنمية والرفاهية الاقتصادية للدول والشعوب العربية ، مشيرة إلى احتضان الكويت عددا من الهيئات المالية العربية منها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وهو ما يبرز الدور الذي تضطلع به سواء من ناحية مساهمتها برأس المال أو دعمها بالكوادر الفنية.

وقالت المنيفي التي ترأست وفد الكويت في الاجتماعات السنوية إن الهيئات المالية تعد مثالا للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي والعمل العربي المشترك وحققت إنجازات في مجال تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية ودعم التكامل الاقتصادي العربي.

وذكرت أنها ترأست اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وهو أحد الهيئات المالية العربية التي تضطلع بدور مهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي في المنطقتين العربية والأفريقية ، مشيرة إلى أنه تم فيه اختيار دولة الكويت محافظا للمصرف في الاجتماع المقبل.

وكانت الهيئات المالية العربية قد اختتمت اجتماعاتها السنوية يوم امس السبت باختيار رؤساء المجالس للاجتماعات المقبلة واعتماد تقارير مجالس الادارة لعام 2022 وكذلك الحسابات الختامية بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية بالإضافة إلى مؤسسات التمويل في الدول العربية بهدف مناقشة تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.