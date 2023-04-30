شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مراسمى للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية لاستقبال رئيس وزراء اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الاحد اجتماعا مراسمياً للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية في مقر الأمانة العامة، وذلك في إطار استقبال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث من المقرر أن يلقي كلمة.

وكان قد وصل منذ قليل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وتأتي الزيارة في اطار رغبة اليابان في توطيد العلاقة مع جامعة الدول العربية، وحالة من الانفتاح العربي الاسيوي، حيث سبقه زيارة عدد من المسؤولين أبرزهم وزير الخارجية الصيني في شهر يناير الماضي.

والزيارة تاتي في إطار زيارة يقوم بها رئيس الوزراء اليابانى إلى مصر، لتعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.