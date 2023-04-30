شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة لإسكان الحجاج فى مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الداخلية السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتشكيل لجنة رئيسية فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، تسمى (لجنة الإسكان)؛ تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق الاختصاص المنوطة به حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية، ويكون ارتباطها بأمير المنطقة. وتتكون من إمارة المنطقة والأمانة ووزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة والدفاع المدنى والشرطة. وفق"عكاظ".



وجاء التوجيه بعد الاطلاع على نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج واللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج، وتضمن تعديل المادة (ثالثًا) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان.

وكانت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة مكة، استمرارها فى استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجارى الموافق 20 مايو المقبل.

ودعت اللجنة كل المواطنين الراغبين فى تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدّسة والدفاع المدنى لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

وأكدت اللجنة ضرورة تطبيق الاشتراطات كافة واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قِبل اللجنة، ومن ثم التوجّه إلى المكاتب الهندسية، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توافر الاشتراطات الواردة فى اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة.

يُذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة أعلنت منذ شهر جمادى الآخرة 1444، بدء استقبال طلبات تصاريح المبانى المُعدة لإسكان الحجاج، وما زالت مستمرة حتى الآن، وذلك فى اطار حرص أمانة العاصمة المقدّسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكّد من توافر المسكن الملائم والمهيَّأ لضمان إقامتهم فى الأراضى المقدّسة فى أجواء آمنة وصحية.