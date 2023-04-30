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الخارجية اليمنية: إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين فى السودان إلى جدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين فى السودان من ميناء بورتسودان إلى جدة، عبر عمليات الإجلاء المتواصلة التى تقوم بها المملكة العربية لرعايا الدول العربية والأجنبية. وفق وكالة "سبأ".

 

وفى الوقت ذاته، أشارت الخارجية اليمنية إلى أنه تم تسيير رحلات برية لنقل الدفعة الأولى من الواصلين إلى جدة وإعادتهم إلى محافظتى عدن ومأرب اليمنيتين وفقا للتوجيهات الحكومية بهذا الشأن.

 

وجددت الخارجية اليمنية تثمين المواقف السعودية وكافة الجهود والتسهيلات التى تقوم بها لإجلاء اليمنيين والاستضافة الكريمة خلال فترة تواجدهم بجدة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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