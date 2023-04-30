شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط عقب زيارة كيشيدا للجامعة العربية: اليابان شريك هام للعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى مقر الأمانة العامة اليوم الأحد.

وكتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر، أنه تبادل الرؤى مع المسؤول اليابانى فيما يتعلق بالعديد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاوضاع فى السودان وأوكرانيا.

وشدد الأمين العام على تثمينه للعلاقات اليابانية مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء مؤكدا أن طوكيو تعد شريكا مهما للعالم العربي.