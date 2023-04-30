شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 12 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكر المركز السوري للزلازل، أنه تم تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، بقدر أقل من 3.6 درجة على مقياس ريختر.



وأوضح المركز- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي، سجلت هزة أرضية شمال شرق حماة بـ 8 كيلومترات عند الساعة 1.07 بعد منتصف الليل بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لبنان شرق بيروت بـ 26 كيلومترا درجتها 1.9.



وأشار إلى أنه تم رصد 4 هزات في لواء أسكندرون تراوحت ما بين 2.2 و2.8 درجة، و5 هزات في البر التركي بين 3 و3.5 درجة، وهزة في البحر المتوسط غرب اللاذقية بـ 104 كيلومترات بقدر 2.6 درجة على مقياس ريختر.