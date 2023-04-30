شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين وتخفيض سعر السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 755 فلسا للتر بدلاً من 785 فلسا للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 950 فلسا للتر بدلاً من 940 فلسا للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1185 فلسا للتر بدلاً من 1180 فلسا للتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الجاز لشهر مايو المقبل عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

جاء ذلك عقب الاجتماع الشهري للجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الأحد، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 مايو المقبل)، استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أبريل ومقارنتها بمثيلاتها لشهر مارس الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر السولار بمقدار 30 فلسا للتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات للتر والبنزين 90 بمقدار 10 فلسات للتر.