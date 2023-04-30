شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ديالى تشهد استقرارا أمنيا فى ظل استمرار العمليات الاستباقية لملاحقة الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد ، أن محافظة ديالى تشهد استقرارا في الأوضاع الأمنية في ظل استمرار العمليات النوعية والاستباقية المستمرة في ملاحقة الخلايا الإرهابية.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية اليوم الأحد ـ أن قواتنا تواصل عملياتها النوعية في مناطق المقدادية وأبو صيدا و المخيسة وتمكنت من تدمير مخابئ للإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة.

وأشارت القيادة إلى أن التعاون مع المواطنين في مختلف محافظة ديالى سيسهم في رفع مستوى الاستقرار الأمني وإحباط تنفيذ أي مخططات للتنظيمات الإرهابية .