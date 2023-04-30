شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 16 مليون دينار كويتي والان مع تفاصيل الخبر

وقع كل من الصندوق العربي للإنماء والحكومة التونسية اتفاقية تمويل تحصل من خلالها تونس على 16 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 157 مليون دينار تونسي.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، وقعا أمس السبت، اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق للمساهمة في عدة مشاريع.

ويأتي من بين المشاريع المستهدفة إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات و معدات طبية لصالح وزارة الصحة التونسية.

يشار إلى أن توقيع اتفاقية التمويل جاء على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية.