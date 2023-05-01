شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينزع خلال أسبوع 836 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2023، من انتزاع 836 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و217 لغما مضادا للدبابات، و614 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن فريق "مسام" نزع لغما واحدا مضادا للأفراد و113 لغما مضادا للدبابات و321 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ونزع 104 ألغام مضادة للدبابات و293 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نُزِعَت خلال شهر أبريل حتى الآن 3.059 لغما.

وأضافت (واس) أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" يصبح بذلك 396 ألفًا و558 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

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