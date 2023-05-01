شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: وصول طائرة إلى مطار ماركا العسكرى على متنها 85 شخصا من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية وصول طائرة الإجلاء الأردنية الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، إلى مطار ماركا العسكرى، والتي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولى، حاملة على متنها 85 شخصاً؛ 46 أردنياً، و39 من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، إرتيريا)، ومن موظفى المنظمات الدولية.

وقالت الوزارة - فى بيان - إن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياها من جمهورية السودان الشقيق.



وأشارت إلى أن عدد الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والتي سيرتها المملكة الأردنية الهاشمية لإجلاء المواطنين الأردنيين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بلغت ٨ طائرات، حملت على متنها 661 شخصاً، 469 أردنياً، و192 آخر من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة.



وأشارت إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الألمانية التي اتخذت من المملكة قاعدة لانطلاق رحلاتها إلى السودان بلغ 30 مواطناً أردنياً.



يشار إلى أن الطائرة الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، نقلت 8 طن من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.