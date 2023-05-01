شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبَّه المركز الوطنى للأرصاد السعودية، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ فى مدى الرؤية وارتفاعٍ للأمواج على الشريط الساحلى لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث، ومركز الشعيبة بمحافظة بحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.