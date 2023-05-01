شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: بدء تطوير شارع المسيال بمكة المكرمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع المسيال بمكة المكرمة، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وضمن مشاريعها التطويرية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز أعمال السلامة وتحديث شبكة الطرق وتهيأتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن شارع المسيال يعد شريانا رئيسا يربط العديد من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية؛ كونه يؤدي إلى المسجد الحرام، مشيرة إلى أن المشروع وسوف يقدم عند انتهائه خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام، خاصة في مواسم الحج والعمرة، نظراً للكثافة الشديدة في تلك المواسم، كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.

وأوضحت الوكالة أن "المساحة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي (6000) متر مربع، سيتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه 171 مترا طوليا، كما سيتم تركيب العديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبرات الصوت والإنارة الأرضية وغيرها من الديكورات التي ستضفي على المنطقة المزيد من المظاهر الجمالية والمصممة وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها".

وتعمل أمانة العاصمة المقدسة على تقديم أفضل الخدمات والتوسع في إنشاء المزيد من المشاريع التطويرية التي تسهم في توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأهالي أم القرى وحجاج بيت الله الحرام، حتى ينعموا بقضاء أوقاتهم في الأراضي المقدسة في يسر واطمئنان.