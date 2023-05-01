شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى لعمال الأردن: ساهمتوا فى مسيرة التحديث والتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال العاهل الأردني عبر تويتر: "لعمال وبناة الوطن مني تحية تقدير وعرفان لجهودهم في رفعة أردننا الغالي، ومساهمتهم في مسيرة التحديث والتقدم".

ويحتفل الأردن والعالم، الاثنين، بعيد العمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، في وقت تسعى فيه الحكومة الأردنية إلى استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل في العشر سنوات المقبلة.

ويحظى عمال وعاملات الأردن برعاية واهتمام من الملك عبدالله الثاني، لأنهم من أهم عناوين مسيرة التقدم والبناء والتحديث في البلاد، حيث تهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية إلى زيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.

ويسعى برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي العام الماضي، إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج، الذين وقعوا عقود عمل لهم مع مؤسسات القطاع الخاص 21306 أشخاص والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 975 منشأة.

والبرنامج الوطني للتشغيل، هو أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ويأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، سعيا من الحكومة لتخفيض نسب البطالة "المرتفعة".