شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أعمال مجلس الجامعة العربية غير العادية لمناقشة الوضع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الإثنين، أعمال دورته غير العادية، لمناقشة تطورات الوضع في السودان، برئاسة مندوب مصر الدائم لدى الجامعة، السفير محمد مصطفى عرفي، باعتباره رئيس الدورة الحالية، وبحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وكان المجلس عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 16 أبريل الماضي، صدر عنها بيان ختامي نص على إبقاء دورة المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع فى السودان.

ويأتي استئناف أعمال الدورة غير العادية اليوم بمبادرة من جمهورية مصر العربية اليوم بمبادرة من جمهورية مصر العربية.