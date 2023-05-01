شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: نأمل فى التوصل لحلول أكثر انصافا للعمال تدريجيا لتأمين العيش اللائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في إمكانية التوصل إلى حلول أكثر انصافا للعاملين بالقطاع العام بشكل تدريجي يؤمن لهم العيش اللائق، وذلك عبر التعاون والتفاهم بين الدولة والعمال.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العمال - التحية والتقدير والمحبة لجميع العمال في هذا اليوم، معتبرا أنه يجسد أسمى معاني النضال والكفاح في مسيرة الحياة والعيش الكريم.

وخص ميقاتي العاملين في القطاع العام برسالة أكد فيها أن الحكومة تدرك الظروف الصعبة التي يعيشونها وتقدر التضحيات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وإداراتها، معتبرا أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما يستحقه العاملون في القطاع العام.

وأوضح أن الإمكانات حتّمت أن تكون المساعدات وزيادات الأجور بأفضل الممكن، مشددا على أن دورة الإنتاج والعمل عمادها ركيزتان هما الدولة والقطاع الخاص، معبرا عن أمله في استمرار التعاون بين الجانبين وتوطيد أسسه لخير الجميع.