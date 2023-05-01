شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يوافق مع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 من شهر إبريل الحالي، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.