شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد 3 اجتماعات لمناقشة الوضع بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت اليوم الاثنين، 3 اجتماعات بالجامعة العربية، لمناقشة الأوضاع فى السودان، وذلك فى إطار العمل على ملاحقة الأزمة الراهنة من كافة جوانبها.

فقد استأنف مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ، اليوم الاثنين، أعماله برئاسة جمهورية مصر العربية وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان،

وانقعد اجتماع مجلس الجامعة في وقت متزامن مع دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها الأمين العام أحمد أبو الغيط للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

ومن المنتظر أن يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم غد الثلاثاء استكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.