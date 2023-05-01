شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد ضرورة توحيد الجهود لتوطيد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ضرورة العمل على توحيد الجهود بهدف توطيد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.



وقال فؤاد حسين - خلال الاجتماع الوزاري الذي يستضيفه الأردن، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "ندرك نحن في العراق أنه لا شيء أخطر من الإرهاب وما يستهدفه من إضعاف هيبة الدولة، لذا أصبح واجب علينا المساعدة على تثبيت أركان الدول الشقيقة التي تعاني ما تعانيه بسبب تعدد الأجندات وتداخلها، وتصارع الإرادات والأيدولوجيات".



وأضاف: أنه "حان الوقت لأن نسعى إلى إعادة الاستقرار والتنمية لسوريا، ووضع مواردها الاقتصادية لخدمة الدولة ومواطنيها، على الرغم من العقبات والصعوبات التي تواجه هذه المهمة، لكن الأهم هو الوصول إلى البداية الحقيقية، وبعدها يمكن الحديث عن المراجعة والإصلاح".



وأشار إلى أن العراق دعا إلى عودة سوريا الشقيقة لمقعدها في الجامعة العربية مرارا، ورحب بالخطوات التي اتخذتها الدول العربية الشقيقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. وشدد على ضرورة العمل على توحيد الجهود بهدف توطيد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.