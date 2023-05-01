شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمل 3 قنصليات إيرانية بالرياض وجدة فى أولى خطواتها نحو استعادة النشاط الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بدء عمل 3 قنصليات إيرانية في الرياض وجدة كجزء من عودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إنه تم التخطيط لزيارة الرئيس الإيراني إلى السعودية بناء على دعوة ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موضحا أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأضاف أن إيران والمملكة تعملان - حاليا - على المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، على أن يتم تنفيذ الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة، مشيرا إلى أن طهران متفائلة لرؤية عودة الأنشطة الكاملة للبعثات الدبلوماسية للبلدين في غضون المهلة المحددة.

وأشار المتحدث إلى أن هناك 3 بعثات دبلوماسية إيرانية في الرياض وجدة اتخذت بالفعل الخطوات الأولى لاستعادة نشاطها مرة أخرى، حيث توفرت فرصة للعمل الإنساني وإبداء حسن النية ظهرت في التعاون بين المسئولين السعوديين مع إيران لإجلاء 65 مواطنا إيرانيا من السودان إلى إيران، وهو ما لم يكن مهمة سهلة.

وأعرب متحدث الخارجية الإيرانية عن شكره للحكومة السعودية على تعاونها القيم في هذا الصدد، موضحا أن رئيس الممثلية الإيرانية في المملكة سافر من الرياض إلى جدة للقيام بالإجراءات التنفيذية عبر اتصال وثيق بالمسؤولين السعوديين، متقدما بالشكر أيضا للحكومة السودانية.