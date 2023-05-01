شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يقرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء الكويتي، ضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان، وذلك في ظل التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة، ونظرا للظروف التي تمر بها السودان.



وكلف مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه مساء اليوم الإثنين وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي؛ لتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة