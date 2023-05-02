شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 2200 ضيف يشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال قصر بكنجهام، الاثنين، إن أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز، منهم ممثلون عن 203 دول، فضلا عن المجتمع المدني والخيري.

وقال القصر، في بيان، إن من بين الضيوف في كنيسة وستمنستر آبي بلندن يوم السبت المقبل فائزين بجوائز نوبل، وممثلين دينيين، ورؤساء دول، ووزراء خارجية.

وأضاف البيان أن 400 شاب يمثلون منظمات خيرية ستتاح لهم فرصة مشاهدة مراسم التتويج والمواكب من داخل كنيسة القديسة مارجريت المجاورة.

ويواصل قصر بكنجهام نشر تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز التي من المقرر أن تكون على نطاق أضيق من المراسم التي أقيمت لتتويج والدته الملكة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستظل حافلة بمظاهر الفخامة والأبهة التي تعكس تقاليد أسرة يعود تاريخها إلى ألف عام.

